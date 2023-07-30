البطولة العربية لكرة الطاولة للناشئين - المنتخب التونسي يتوج بذهبية مسابقة الفرق لصنف تحت 15 عاما

توج المنتخب التونسي لكرة الطاولة للناشئين (تحت 15 سنة) مساء اليوم الاحد بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن البطولة العربية بمدينة السليمانية العراقية بعد الفوز على قطر 3-1 والعراق 3-1 والأردن 3-صفر.

وضم المنتخب التونسي وسيم الصيد ويوسف العيدلي وأمير الصيد تحت قيادة المدرب قدارة حمام.

وكان المنتخب التونسي لهذه الفئة العمرية قد توج مؤخرا بلقب البطولة الافريقية التي اقيمت بمدينة اغادير المغربية.