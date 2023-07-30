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كاس سلمان للاندية العربية... السد القطري يفوز على الهلال السعودي 3-2

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انتزع السد القطري فوزا ثمينا من الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة ابها السعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

وسجل اهداف السد بغداد بونجاح (40) وطارق سلمان (51) وغونزالو بلاتا (90) بينما سجل هدفي الهلال ميشيل باسيست (10) وسالم الدوسري (68 من ركلة جزاء).
ولحساب المجموعة ذاتها، كان الوداد المغربي قد تعادل مع اهلي طرابلس الليبي 1-1.
...

ويتصدر السد المجموعة ب4 نقاط امام اهلي طرابلس والوداد بنقطتين لكل منهما بينما يتذيل الهلال الترتيب بنقطة واحدة.
ولحساب الجولة الثالثة والاخيرة المقررة يوم الاربعاء المقبل، يتبارى الهلال مع الوداد والسد مع اهلي طرابلس.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


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