أريانة: استئناف أشغال مشروع تهذيب حي عيشوشة المطار برواد موفى شهر جويلية الجاري

تستأنف موفى شهر جويلية الجاري أشغال مشروع تهذيب حي عيشوشة المطار برواد من ولاية أريانة بعد الإعلان عن طلب عروض واختيار شركة مقاولات جديدة لمواصلة الأشغال بدل الشركة الأولى التي تم فسخ عقدها نتيجة إخلالها بتعهداتها.



وتتولّى وكالة التهذيب والتجديد العمراني إنجاز أشغال تهيئة وتهذيب حي عيشوشة المطار ضمن البرنامج الوطني لتهذيب وادماج الاحياء السكنية بكلفة 5.358 مليون دينار، وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال نهاية شهر جوان 2021 غير أنها أن شهدت تعثرا كبيرا وتوقفت في عديد المناسبات نتيجة اخلالات من قبل شركة المقاولات وبعض الاشكاليات العقارية والوضع الصحي الذي مرت به البلاد نتيجة جائحة كورونا.



وتتولّى وكالة التهذيب والتجديد العمراني إنجاز أشغال تهيئة وتهذيب حي عيشوشة المطار ضمن البرنامج الوطني لتهذيب وادماج الاحياء السكنية بكلفة 5.358 مليون دينار، وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال نهاية شهر جوان 2021 غير أنها أن شهدت تعثرا كبيرا وتوقفت في عديد المناسبات نتيجة اخلالات من قبل شركة المقاولات وبعض الاشكاليات العقارية والوضع الصحي الذي مرت به البلاد نتيجة جائحة كورونا.

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وبلغت نسبة تقدم أشغال المشروع الذي تتمثل مكوناته أساسا في اشغال تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة واتمام بناء محطة ضخ حوالي 95 بالمائة.

كما يشتمل مشروع تهيئة حي عيشوشة المطار أيضا على قسط ثان يتمثل في بناء انجاز بعض التجهيزات الجماعية على غرار المركب الثقافي والرياضي وملعب حي بكلفة جملية تناهز 10 مليون دينار، وقد تقدمت الأشغال في القسطين الأول بنسب تفوق 90 بالمائة.