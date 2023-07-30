كاس الملك سلمان للاندية العربية: اهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي يتعادلان 1-1

تعادل اهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي اليوم الاحد بنتيجة 1-1 بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة ابها السعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

وافتتح الوداد المغربي النتيجة بفضل ايوب المود (45) قبل ان يتمكن اهلي طرابلس من التعديل بواسطة احمد اكراوا (48).

ويتلقي في وقت لاحق من مساء اليوم الاحد بعنوان ذات الجولة الثانية لنفس المجموعة الهلال السعودي بالسد القطري.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.



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الترتيب

1-اهلي طرابس الليبي 2 2

-الوداد المغربي 2 2

3-الهلال السعودي 1 1

-السد القطري 1 1