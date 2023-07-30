المنستير: الروائي توفيق العلوي في حوار مع وات: "المجتمع لا يتطوّر إلاّ بالإبداع"

(وات/حاورته منية تريمش) - الباحث الجامعي توفيق العلوي هو أحد الجامعيين المختصين القلائل في اللّغويات. وإلى جانب التدريس الجامعي، اختار منذ سنوات خوض غمار تجربة الكتابة الأدبية فضلا عن الكتابة العلمية فكلاهما بالنسبة إليه إبداع. وبعد فوزه سنة 2021 بجائزة مؤسسة عبد الوهاب بن عياد عن كتابه "نحو الشوارع" الذي بلغ أيضا القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب (2022)، توجت روايته "جبل الجلود، نيران جاشي" الصادرة بداية العام الحالي عن دار محمّد علي للنشر، بجائزة الكومار الذهبي لسنة 2023.





وبمناسبة حلوله بمدينة المنستير لتقديم هذه الرواية الجديدة ضمن فعاليات أوّل دورة لمصيف كتاب موجه للشباب والكهول تنظمه المكتبة الجهوية بالمنستير من 27 جويلية الجاري إلى غاية 3 أوت 2023 كان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحوار التالي مع هذا الباحث والروائي التونسي الذي تولى أيضا في السابق الإشراف على معهد تونس للترجمة فضلا عن التدريس الجامعي :



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وات // لماذا اختار الأستاذ الجامعي توفيق العلوي أن يمارس الكتابة ؟

ت. ع // في الحقيقة الكتابة تمارسني...(يضحك ثم يواصل حديثه...) فعندما نكتب ليس خيارا منا إنّما نكتب لأنّ قوّة سردية إبداعية تقض مضجعنا للكتابة. ولكن السؤال ربما هو لمن نكتب؟ وإذا حددت لمن تكتب فقد قيدت نفسك وبالتالي لا أحب أن أقول بأنني أكتب من أجل الكتابة ولكن أنا أكتب من أجل قيم ومن أجل أفكار ومن أجل رؤية ومن أجل تغيير المجتمع لأنّ المجتمع الذي لا إبداع فيه يصعب أن يتطوّر فيه المستوى السلوكي والثقافي والاجتماعي وغير ذلك... فالمجتمع لا يتطوّر إلاّ بالإبداع.



وات // وهل تعتبرون أنّكم تحملون رسالة ولابّد لكم كمثقف أن تلعبوا دوركم عبر الإبداع الأدبي؟

ت. ع // أعتقد أن كلمة رسالة استهلكت كثيرا من قبل البعض، ولكن دعيني أقول إن الكتابة شكل إبداعي فالكاتب يجد نفسه مضطرا وليس مخيّرا للكتابة التي تؤثر في الناس وفي المجتمع.



وات // كيف جاءت فكرة كتابة هذه الرواية عن جبل الجلود ؟

ت. ع // في الحقيقة هي فكرة قديمة بدأت بعيد الثورة سنة 2011 وكلما حاولت أن أكتب أجد نفسي منشغلا بمشاريع أخرى إبداعية أو علمية، ولكن بدأت منذ الثورة أجمع المعلومات وأجلس مع شيوخ الحي في منطقة جبل الجلود، وأقرا الكتب وبعض الصحف القديمة وغيرها فتطورت الفكرة شيئا إلى أن أصبح النسق قويا في السنوات الخمسة الأخيرة التي تواصلت خلالها عملية الكتابة.



وات // كيف كان الاشتغال على الشخصيات ونحتها؟

ت. ع // كان عملا مرهقا جدّا إذ لابّد من الدخول إلى ذوات الشخصيات ونفسياتهم وعقولهم. وقد ساعدني طبعا اختصاصي في اللسانيات واشتغالي على اللسانيات النفسية والاجتماعية وغيرها إلى جانب السيميائيات والصورة وكيف تصور الأشياء. ولكن يجب إتقان عملية توظيف الجانب الأكاديمي ليكون هناك إبداع أدبي.



وات // قلتم إنكم لا تخططون للرواية من البداية إلى النهاية في حين أنّ التخطيط مهم في كلّ مجال لتحقيق النجاح أليس كذلك ؟

ت. ع // طبعا أخطط المشاهد الأساسية ولكنّها تتطور فيما بعد وتتغيّر، وما قصدته هو أنّ من يخطط جزئيات كتابة رواية منذ البداية وإلى النهاية يكون قد قتل الإبداع إذ هناك مشاهد وشخصيات أساسية يمثل تطورها عملية معقدة وهناك حدث ما يطوّر بقية الأحداث الأخرى فيحتم التخلص مثلا من بعض الشخصيات، الخ.



وات// هل يمكن القول إنّ هذه الرواية عبارة عن محاكمة سياسية واجتماعية لكلّ ما حدث في جبل الجلود وتونس عامة؟

ت.ع // نعم تقريبا، فجبل الجلود هي مدينة غير أنّها مرتبطة بكلّ الأحداث الوطنية كأحداث الخبز والثورة واغتيال الشهيد شكري بلعيد وهذه الأحداث من ذات الكاتب ومن ذات المدينة ولكن لها هذا البعد الوطني الأعم إذ ليس هناك مدينة منغلقة على نفسها فجبل الجلود تبعد بعض الكيلومترات عن العاصمة. ويمكن القول إن هذه الرواية هي رواية تونس المعاصرة.



وات // هل تعتقدون أنّ الكاتب أو الروائي لابّد أن يقدم حلولا أم يكتفي بإثارة التساؤلات؟

ت.ع // لا، هو لا يقدم الحلول ولكن قد يثير تساؤلات، وقد يثير قضايا، وقد يشير إلى قيم، وكلّ هذا قد يؤثر في القارئ غير أنّ الأسلوب المباشر لا يمكن أن يؤثر، واعتماد المباشراتية ليس بإبداع في تقديري.