بن عروس: أربعة عروض تؤثث الدورة الثلاثين لمهرجان المدينة الجديدة

كشفت هيئة مهرجان المدينة الجديدة ببن عروس عن برنامج الدورة الثلاثين للمهرجان التي ستنطلق يوم 5 أوت المقبل وتتواصل إلى غاية التاسع من الشهر نفسه.

ووفق بلاغ صادر عن الهيئة يحيي المطرب محمد الحبالي سهرة الافتتاح يوم 5 أوت بالفضاء المفتوح الذي تم تخصيصه لاحتضان مختلف سهرات المهرجان وذلك بعد عرض كرنفالي متنوع سيجوب شوارع المدينة.

أما السهرة الثانية التي ستقام في اليوم الموالي 6 أوت فسيكون فيها جمهور المهرجان على موعد مع سهرة شبابية يحييها مغني الراب " كازو".

واختار المشرفون على المهرجان أن تكون السهرة الثالثة سهرة مسرحية حيث سيكون الموعد يوم 8 أوت مع الفنانة سماح الدشراوي في آخر أعمالها المسرحية " ما عادش".



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وتختتم فعاليات الدورة بعرض فني يحييه الشاب بشير في سهرة يوم 9 أوت 2023.