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بن عروس: أربعة عروض تؤثث الدورة الثلاثين لمهرجان المدينة الجديدة

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
كشفت هيئة مهرجان المدينة الجديدة ببن عروس عن برنامج الدورة الثلاثين للمهرجان التي ستنطلق يوم 5 أوت المقبل وتتواصل إلى غاية التاسع من الشهر نفسه.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة يحيي المطرب محمد الحبالي سهرة الافتتاح يوم 5 أوت بالفضاء المفتوح الذي تم تخصيصه لاحتضان مختلف سهرات المهرجان وذلك بعد عرض كرنفالي متنوع سيجوب شوارع المدينة.
أما السهرة الثانية التي ستقام في اليوم الموالي 6 أوت فسيكون فيها جمهور المهرجان على موعد مع سهرة شبابية يحييها مغني الراب " كازو".
واختار المشرفون على المهرجان أن تكون السهرة الثالثة سهرة مسرحية حيث سيكون الموعد يوم 8 أوت مع الفنانة سماح الدشراوي في آخر أعمالها المسرحية " ما عادش".
...

وتختتم فعاليات الدورة بعرض فني يحييه الشاب بشير في سهرة يوم 9 أوت 2023.


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