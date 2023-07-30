جمعية "رواد الخير" تطلق حملة لتوفير 1074 محفظة مجهزة بكافة اللوازم المدرسية لفائدة تلاميذ المدراس الريفية وتونس الكبرى

تطلق جمعية "رواد الخير" بمقرين من ولاية بن عروس بداية من، اليوم الأحد ، حملة تحت شعار "علّمني" لجمع 1074 محفظة مجهزة بكافة اللّوازم المدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الريفية ومدارس تونس الكبرى.



وأوضح رئيس جمعية "رواد الخير"، بلحسن الذوادي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، أنّ هذه الحملة في نسختها 12 تهدف إلى التكفل بتوفير مستلزمات الدراسة لفائدة أقصى عدد ممكن من التلاميذ المعوزين الموزعين على كافة تراب الجمهورية من أجل حثّهم على مواصلة مسارهم الدراسي والحد قدر المستطاع من الانقطاع المدرسي الذي كثيرا ما تكون أسبابه مادية بحتة.





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وبين الذوادي أن الجمعية ستنطلق يوم 10 سبتمبر 2023 في توزيع المستلزمات المدرسية على التلاميذ المستفيدين، داعيا "رواد الخير" الى المشاركة بكثافة في هذه الحملة، لافتا الى ان جمع التبرعات يجري، حاليا، بمقر جمعية "رواد الخير" الكائن بشارع الطيب المهيري مڨرين الرياض ولاية بن عروس كما يمكنهم الاتصال على الرقم 98114784 .