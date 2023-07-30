الالعاب الفرنكوفونية - ميدالية فضية للمصارعة فاتن الهمامي

احرزت فاتن الهمامي، مساء السبت، الميدالية الفضية لوزن 57 كلغ في مسابقة المصارعة ضمن الالعاب الفرنكوفونية (كينشاسا 2023).وتشارك تونس في هذه الالعاب التي تتواصل الى غاية 6 اوت القادم ب26 رياضيا ورياضية في اربعة اختصاصات هي كرة السلة اناث (أقل من 23 سنة) والمصارعة وكرة الطاولة (فردي اناث وذكور وزوجي مختلط) والعاب القوى.