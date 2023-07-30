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الالعاب الفرنكوفونية - ميدالية فضية للمصارعة فاتن الهمامي

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 08:02 قراءة: 0 د, 17 ث
      
احرزت فاتن الهمامي، مساء السبت، الميدالية الفضية لوزن 57 كلغ في مسابقة المصارعة ضمن الالعاب الفرنكوفونية (كينشاسا 2023).
وتشارك تونس في هذه الالعاب التي تتواصل الى غاية 6 اوت القادم ب26 رياضيا ورياضية في اربعة اختصاصات هي كرة السلة اناث (أقل من 23 سنة) والمصارعة وكرة الطاولة (فردي اناث وذكور وزوجي مختلط) والعاب القوى.


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