متابعة مسالك توزيع الحبوب محور جلسة عمل باشراف رئيسة الحكومة

التأمت مساء اليوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن خصصت لمتابعة مسالك توزيع الحبوب، حضرها كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، والمدير العام لوحدة التعويض بوزارة التجارة وتنمية الصادرات صادق نجيمة.وتم خلال جلسة العمل، تسليط الاضواء على مدى توفر الخبز في نقاط البيع، حيث دعت رئيسة الحكومة الى السهر على تأمين توفير الخبز المدعم لكل المواطنين، وتشديد المراقبة على كل المخالفين.

وتأتي هذه الجلسة، في اطار متابعة نتائج الجلسات السابقة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قيس سعيّد، بضرورة توفير الخبز للمواطنين وتكثيف المراقبة على المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع.يشار إلى أنه عقدت في وقت سابق اليوم، جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والتجارة خصصت لإعداد خطة عمل مشتركة بين الوزارتين لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع.وكان رئيس الدولة، طالب خلال لقائه مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية، مساء أول أمس الخميس، بالتصدي لمحاولات الترفيع في أسعار الخبز وتكثيف الدور الرقابي للهيئات المكلفة بالمراقبة الاقتصادية.