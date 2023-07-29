أريانة: تذمر من الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب وللكهرباء

تعيش مختلف جهات ولاية أريانة منذ بداية شهر جويلية، على وقع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، دون سابق إعلام أو تنبيه للمتساكنين من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد.



ولا تتعلق انقطاعات الماء الصالح للشرب، حسب عدد من المتساكنين، بالقرار الذي كانت اتخذته الشركة بقطع الماء بداية من الساعة التاسعة مساءا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، بل تحول الأمر إلى قطع عشوائي في كل الأوقات، يمتد أحيانا إلى أكثر من 12 ساعة خاصة بجهة رواد.





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