المدرب أنيس الجربي يؤكد جاهزية النادي الصفاقسي لمباراة الاتحاد السعودي

أكد أنيس الجربي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي أنّ فريقه جاهز لمبارة الاتحاد السعودي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وأوضح في لقاء اعلامي يسبق المبارة بـ 24 ساعة أنّ مواجهة الغد ستكون صعبة على الفريقين، كما ستحمل طابعا ثأريا لأبناء عاصمة الجنوب الذين خسروا نهائي نسخة 2005 من البطولة العربية أمام الاتحاد السعودي.

وبيّن أنّ النادي الرياضي الصفاقسي لايخشى الاتحاد السعودي، المدجج بلاعبيين عالميين على غرار الفرنسي كريم بن زيمة ومواطنه نغولو كانتي.



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