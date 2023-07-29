المدرب أنيس الجربي يؤكد جاهزية النادي الصفاقسي لمباراة الاتحاد السعودي

أكد أنيس الجربي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي أنّ فريقه جاهز لمبارة الاتحاد السعودي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وأوضح في لقاء اعلامي يسبق المبارة بـ 24 ساعة أنّ مواجهة الغد ستكون صعبة على الفريقين، كما ستحمل طابعا ثأريا لأبناء عاصمة الجنوب الذين خسروا نهائي نسخة 2005 من البطولة العربية أمام الاتحاد السعودي.
وبيّن أنّ النادي الرياضي الصفاقسي لايخشى الاتحاد السعودي، المدجج بلاعبيين عالميين على غرار الفرنسي كريم بن زيمة ومواطنه نغولو كانتي.
وأوضح في لقاء اعلامي يسبق المبارة بـ 24 ساعة أنّ مواجهة الغد ستكون صعبة على الفريقين، كما ستحمل طابعا ثأريا لأبناء عاصمة الجنوب الذين خسروا نهائي نسخة 2005 من البطولة العربية أمام الاتحاد السعودي.
وبيّن أنّ النادي الرياضي الصفاقسي لايخشى الاتحاد السعودي، المدجج بلاعبيين عالميين على غرار الفرنسي كريم بن زيمة ومواطنه نغولو كانتي.
وأفاد أنّ النادي الرياضي الصفاقسي، بطل العرب في نسختي 2000 و 2004 سيخوض مباراة الغد بشعار الانتصار، وسيكون له ردة فعل كبيرة، خصوصا بعد خسارته لقاء الجولة الافتتاحية أمام الشرطة العراقي بنتيجة 1 - 0 .
و أعرب أنّ فريقه سيدافع عن كامل حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدما طوى صفحة مباراة الشرطة العراقي التي وصف خسارتها بـ"القاسية".
يذكر أنّ المدرب أنيس الجربي عينّ الخميس الماضي على رأس الاطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي وذلك خلفا للمدرب المصري حسام البدري الذي قدم استقالته اثر خسارة مبارة الشرطة العراقي.
وتقام مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد السعودي غدا الأحد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.
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