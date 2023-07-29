معين الشعباني يؤكد أنّ الترجي سيواجه الشرطة العراقي بشعار الفوز

أكد معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي التونسي أنّ فريقه سيخوض مباراة الشرطة العرقي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بشعار الفوز دون سواه.



وأوضح في لقاء اعلامي يسبق موعد المباراة بيوم، أنّ الترجي الرياضي التونسي جاهز لمبارة الشرطة العراقي على جميع المستويات البدنية والتكتيكية والذهنية، مشيرا الى أنّ فريقه سيكون أمام حتمية الفوز للابقاء على آماله في التأهل للدور ربع النهائي.

وأفاد أنّ مباراة الغد ستشهد ندية كبيرة بين الفريقين، معربا في ذلك عن احترامه للمنافس، المتوّج مؤخرا بالبطولة العراقية والذي كان قد حقق فوزا ثمينا في مباراة الجولة الأولى أمام النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 1 - 0.



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وعبّر معين الشعباني عن ثقته في جميع لاعبي الترجي الرياضي التونسي من أجل كسب النقاط الثلاث في المباراة، وتقديم مستوى يرقى لتطلعات الجماهير التونسية، التي توافدت على السعودية لتشجيع الأحمر والأصفر.

ونوّه الى أنّ فريقه كان يستحق في مباراته الأولى التي خاضها أمام الاتحاد السعودي نقطة التعادل على الأقل، حجته في ذلك تعدد الفرص التي خلقها الترجي الرياضي التونسي على غرار فرصة أسامة بوقرة في أواخر المباراة، وفق تعبيره.

وخلص في ختام تصريحه أنّ الترجي الرياضي التونسي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب العربي، سيكون في الموعد وسيعمل على فرض ألوانه وهويته من أجل اسعاد جماهيره، رغم الضغط المسلط على الفريق ورغم افتقار اللاعبين للراحة الكاملة والكافية بسبب رزنامة الموسم الماضي على الصعيد المحلي والقاري.

يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي كان قد انهزم في لقاء الجولة الأولى أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 2 - 1.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي التونسي والشرطة العراقي غدا الأحد عند الساعة الرابعة بعد الظهر، بملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

