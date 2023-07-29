القصرين : حضور جماهيري لافت في الأيام الأولى لمهرجان بوزقام الصيفي

سجلت الدورة الرابعة لمهرجان "بوزقام الصيفي " في معتمدية القصرين الجنوبية منذ انطلاقها يوم 25 جويلية الجاري إلى حدود مساء أمس الجمعة ، حضورا جماهيريا لافتا فاق طاقة استيعاب القاعات الخاصة وهي قاعات أفراح تتسع الواحدة منها لألف شخص وذلك لمواكبة سهرات فنية متنوعة جمعت بين الفن الشعبي والفن البدوي وبين الإبداعات الشبابية المحلية في المسرح والسينما والراب .



وسجل اليوم الإفتتاحي للمهرجان ، الذي تزامن مع عيد الجمهورية ، حضور حوالي 5 آلاف متفرج حسب التقديرات الأمنية ، قدموا من منطقة بوزقام والمناطق المتاخمة لها وواكبوا كامل فعاليات هذا اليوم الذي حظي بمشاركة أكثر من 40 فارسا من الجهة ومن مختلف جهات البلاد مع فرسان من الجزائر أثثوا عرضا فلكلوريا للفروسية تخللته باقة من العروض التنشيطية والترفيهية والفنون الشعبية ( طبال ومحفل ) التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

وتتواصل الدورة الرابعة لمهرجان بوزقام الصيفي التي تنظمها جمعية أحباء الطفل بالقصرين بالشراكة مع بلدية بوزقام وبالتعاون مع ثلة من الجمعيات الجهوية والمحلية على غرار جمعية شباب فاعل ببوزقام وقرين القصرين واليقين والارادة والصمود ، إلى غاية يوم 31 جويلية 2023 بعرض ختامي لرعاة سمامة يحمل عنوان "هطايا هطايا" للناشط الثقافي ابن القصرين الفنان عدنان الهلالي وذلك بفضاء خاص .



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كما سيكون لأطفال بوزقام نصيب من عروض المهرجان حيث سيكون الموعد مساء اليوم السبت مع عرض مسرحي من إخراج تلامذة مدرسة الطرش ببوزقام وعرض تنشيطي من تقديم ابن الجهة محمد الهادي محمودي بفضاء الحديقة العمومية وسط مدينة بوزقام، فيما سيكون مساء غد الأحد الموعد مع عرض مسرحي محلي يحمل عنوان " راسك ..لا للمخرج محمد الحملاوي .

وذكر مدير الدورة الرابعة لمهرجان بوزقام الصيفي ، حيدر قاسمي اليوم السبت في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه رغم ضغط الوقت المرتبط بتسلم إدارة المهرجان ، التي قال إنه تم تسلمها قبل 11 يوم من اليوم الافتتاحي ، ورغم محدودية الميزانية المرصودة من قبل بلدية المنطقة المقدرة ب8 آلاف دينار دون خصم الضرائب ، تمكنت هيئة المهرجان من ضبط برمجة في مستوى تطلعات أهالي ومتساكني مدينة بوزقام ، تمس كافة الشرائح العمرية وتستجيب لكل الأذواق .

وأكد قاسمي أنه سيتم بعد اختتام المهرجان رفع جملة من التوصيات للهيئة المديرة المقبلة في سبيل تفادي النقائص والصعوبات المسجلة خلال هذه الدورة ومن أهمها الحرص على تقديم مطلب للأطراف المعنية بدعم المهرجانات ( المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمجلس الجهوي ...) والاتصال بالأطراف المعنية بتنظيم التظاهرة في آجال مبكرة حتى يتسنى لهم تخصيص اعتمادات محترمة لهذه التظاهرة الثقافية الترفيهية تلبي تطلعات أهالي بوزقام المتعطشين للفعل الثقافي .

وشدّد المتحدث على حق منطقة بوزقام في مسرح للهواء الطلق لاحتضان المهرجانات و التظاهرات الثقافية والابداعية والفنية خاصة بعد الإقبال الهام للمواطنين خلال الأيام الأربعة المنقضية للمهرجان.

يشار الى أن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان بوزقام الصيفي تضمنت عروضا موازية في كرة القدم لأبناء المنطقة هواة هذه الرياضة .