البطولة الافريقية للجيدو للصغريات: زينب الطرودي تحرز ذهبية اكثر من 70 كلغ

احرزت لاعبة المنتخب الوطني التونسي للجيدو زينب الطرودي اليوم السبت الميدالية الذهبية في وزن اكثر من 70 كلغ ضمن فعاليات البطولة الافريقية للجيدو للصغريات التي تحتضن منافساتها العاصمة الملغاشية انتانناريفو.

ونجحت اللاعبة زينب الطرودي في تقديم عروض فنية قوية امام لاعبات من انغولا والكامرون قبل ان تخوض مباراة النهائي امام الجزائرية لينا بن فضة وتصعد فوق منصة التتويج.