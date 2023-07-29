باجة: خبراء يوصون خلال ندوة علمية حول الشح المائي والتقلبات المناخيّة بتغيير السلوكيات استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة

أوصى عدد من الخبراء فى مداخلات قدّموها خلال ندوة علمية حول الأمن الغذائي والشح المائي والتقلبات المناخية، انتظمت اليوم السبت، بقصر بلدية باجة، بتغيير سلوكيات الفلاحين والمواطنين حتى تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وبالاستفادة من تمويلات الصندوق الاخضر للمناخ وادراج عامل التغير المناخي فى المشاريع المقدمة للهياكل المعنية، باعتبار تونس من الدول المتضرّرة من التغيرات المناخية والتلوّث العالمي.



ودعا الخبراء، خلال الندوة التي نظّمتها جمعية "منتدى تنمية وتراث وبيئة" في اطار الدورة الرابعة لمهرجان السنابل الذهبية بالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدنى، إلى التقليص من البصمة الكربونية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استعمال المواد والرسكلة، والفرز، والاقتصاد في الماء، والمحافظة على سلامة التربة، معتبرين أنّ الانتقال للفلاحة الايكولوجية بديل لضمان السلامة الغذائية ومقاومة التغيرات المناخية.





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وقالت منسّقة اللجنة العلمية للندوة، ريم خميري الميساوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهدف الاساسي للندوة هو التحسيس وبناء الوعي لتغيير المشهد والممارسات الفلاحية خاصة، حيث يتضمّن محتواها العلمي والتقني دراسة شاملة للسياق العام للتغيرات المناخية وشح المياه، واستشرافا للسيناريوات التى ستنجر عن التغيرات المناخية، اضافة الى تقديم الامتيازات التى يمكن ان ينتفع منها الفلاح من خلال الصندوق الاخضر للمناخ بهدف حماية الموارد المائية المهدّدة من التغيرات المناخية، وتكريس الممارسات الجيّدة، ودعم صحة الارض، وهو ما يستوجب تحقيق انتقال فى فكر الفلاح من أجل ممارسة الفلاحة المثمنة للموارد الطبيعية الايكولوجية، وفق تصوّرها.

وشملت الندوة تقديم عدد من المداخلات العلمية ومنها مداخلة لسفيرة التنمية المستدامة ممثلة المعهد الوطنى للزراعات الكبرى، ابتهال السباعي، حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة لتحقيق الامن الغذائي، ومداخلة للخبيرة مريم قادري حول تمويلات الصندوق الاخضر للمناخ فرصة للنهوض بالاقتصاد الاخضر، ومداخلة للخبيرة رانية المزي حول التأثيرات المستقبلية للتغيرات المناخية.

وتم التعريف، بالمناسبة، بشروط التمتّع بتمويلات الصندوق الاخضر للمناخ ومدى تكريس تونس لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة سنة 2015 والتي تأخذ في الاعتبار الناس والكوكب والسلام، ومن بينها القضاء على الفقر المدقع، وضمان التمدرس، وتوفير المياه والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، وضمان استدامة الحياة فى البحر والبر.