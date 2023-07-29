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رئيسة الحكومة تكرم الفنان التشكيلي عبد المجيد بن مسعود

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 31 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، الفنان التشكيلي عبد المجيد بن مسعود، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط والباحث في التراث عبد الستار عمامو.
وكرمت رئيسة الحكومة الفنان التشكيلي عبد المجيد بن مسعود، نظير ما قدمه من أعمال فنية تشكيلية، أرّخت لفترات هامة من تاريخ تونس، وشكرته على ما بذله طيلة مسيرته الفنية من أجل تدريس الشباب مادة الرسم التشكيلي في عدد من المعاهد الثانوية والجامعات.
كما تحادثت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة مع الباحث في التراث عبد الستار عمامو، حول المعلم التاريخي قصر الحكومة بالقصبة وما يحتويه من معمار فريد، وضرورة توثيق ذلك في كتاب حول هذا القصر.


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