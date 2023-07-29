بودن تكرّم الصحفي رشيد البكاي و عامر العوف مقاوم من ولاية بنزرت

كرّمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، عامر العوف أحد المقاومين من ولاية بنزرت، والصحفي رشيد البكاي رئيس منتدى "مقاصد الثقافة والاعلام" الذي ينشط ضمن جمعية صيانة مدينة بنزرت وجمعية العمل والتنمية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





