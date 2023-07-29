Babnet

بودن تكرّم الصحفي رشيد البكاي و عامر العوف مقاوم من ولاية بنزرت

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 15:05 قراءة: 0 د, 13 ث
      
كرّمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، عامر العوف أحد المقاومين من ولاية بنزرت، والصحفي رشيد البكاي رئيس منتدى "مقاصد الثقافة والاعلام" الذي ينشط ضمن جمعية صيانة مدينة بنزرت وجمعية العمل والتنمية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270702


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 29 جويلية 2023 | 11 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:14
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-28
35°-27
35°-26
34°-25
35°-25
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*