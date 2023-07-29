Babnet

أنيس بن سليمان يحرز أول هدف له مع فريقه الجديد شيفيلد يونايتد الانقليزي

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكن اللاعب الدولي التونسي أنيس بن سليمان، اليوم السبت، من تسجيل أول هدف له مع فريقه الجديد شيفيلد يونايتد.
وجاء ذلك خلال الشوط الأول من المبارة الودية التي جمعت شيفيلد يونايتد بديربي كاونتي، حين أحرز بن سليمان الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 18.
يذكر أنّ أنيس بن سليمان صاحب الـ 22 عاما كان قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الى شيفيلد يونايتد الانقليزي، قادما من بروندي الدنماركي.
تجدر الاشارة الى أنّ فريق شيفيلد يونايتد كان قد صعد الى البطولة الانقليزية الممتازة "البرومير ليغ"، وذلك بعد أنهى موسمه الماضي في البطولة الانقليزية "شامبوينشيب" في المركز الثاني برصيد 91 نقطة، جمعها من 28 انتصارا و 7 تعادلات مقابل 11 هزيمة.
...





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270700


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 29 جويلية 2023 | 11 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:14
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-28
35°-27
35°-26
34°-25
35°-25
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*