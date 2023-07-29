أنيس بن سليمان يحرز أول هدف له مع فريقه الجديد شيفيلد يونايتد الانقليزي

تمكن اللاعب الدولي التونسي أنيس بن سليمان، اليوم السبت، من تسجيل أول هدف له مع فريقه الجديد شيفيلد يونايتد.

وجاء ذلك خلال الشوط الأول من المبارة الودية التي جمعت شيفيلد يونايتد بديربي كاونتي، حين أحرز بن سليمان الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 18.

يذكر أنّ أنيس بن سليمان صاحب الـ 22 عاما كان قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الى شيفيلد يونايتد الانقليزي، قادما من بروندي الدنماركي.

تجدر الاشارة الى أنّ فريق شيفيلد يونايتد كان قد صعد الى البطولة الانقليزية الممتازة "البرومير ليغ"، وذلك بعد أنهى موسمه الماضي في البطولة الانقليزية "شامبوينشيب" في المركز الثاني برصيد 91 نقطة، جمعها من 28 انتصارا و 7 تعادلات مقابل 11 هزيمة.



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