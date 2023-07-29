بطولة العالم العسكرية للجيدو: التونسي فرج الذويبي يحرز فضية وزن اقل من 60 كلغ

احرز لاعب المنتخب الوطني التونسي للجيدو فرج الذويبي اليوم السبت الميدالية الفضية في منافسات اقل من 60 كلغ خلال فعاليات بطولة العالم العسكرية للجيدو التي تحتضنها جمهورية الدومينيكان

وتعد الميدالية الفضية التي احرزها اليوم فرج الذويبي الثالثة في سجل اللاعب بعد برونزية بطولة العالم العسكرية لسنة 2015 بكوريا الجنوبية وفضية بطولة العالم العسكرية لسنة 2016 بسويسرا.