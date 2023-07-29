كأس العالم للسيدات 2023: فرنسا تتغلب على البرازيل (2-1)

فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على نظيره البرازيلي بنتيجة (2-1), في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب بريزبين الأسترالية في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت هدفي منتخب فرنسا أوجيني لو سومر (د 17), و وويندي رينارد (د 83), فيما سجلت هدف البرازيل ديبانا دي أوليفيرا (د 58).

ورفع منتخب "الديوك" رصيده الى أربع نقاط بفارق نقطة عن البرازيل التي اكتسحت بنما برباعية نظيفة افتتاحا، على أن تلتقي الاخيرة مع جامايكا في وقت لاحق.

وتواجه فرنسا في الجولة الاخيرة بنما التي تشارك في النهائيات للمرة الاولى، فيما تواجه البرازيل المنتخب الكاريبي يوم الأربعاء المقبل.