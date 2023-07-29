صفاقس: الاحتفاظ بقاضٍ من الصنف العدلي عُثر بسيارته على مبلغ هام من العملة الأجنبية وكمية من المعدن الاصفر (مصدر قضائي)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، بالاحتفاظ بقاضٍ من الصنف العدلي، عُثر بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر، وفق ما أفاد به، المساعد الاول بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، القاضي مجدي كمّون في تصريح، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته أنّه في إطار مراقبة الجولان بالطرقات، أوقفت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالصخيرة، خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، سيارة يقودها قاضٍ من الصنف العدلي، وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور داخلها على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر مخفية بإحكام.





...



وأضاف أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، أذنت بمباشرة محضر عدلي وحجز السيارة ومحتوياتها، مع الاحتفاظ بالمشتبه به وشقيقه الّذيْن يستغلان السيارة في تنقلاتهما، كما أسندت مواصلة الأبحاث لادارة الابحاث الديوانية المركزية في انتظار تقدم المشتبه بهما وتحديد المسؤوليات.