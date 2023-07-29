الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس في تونس يسجل تحسنا ب 9ر17 نقطة خلال النصف الأول من 2023

سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس لتونس، تحسنا بـ 9ر17 نقطة، خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 ، في ظل بلوغ الايرادات التصديرية للقطاع قرابة 090ر5 مليار دينار.



وبين المركز الفني للنسيج، في نشريته حول قطاع النسيج والملابس أصدرها ، أمس الجمعة، أن تونس وردت، في المقابل، منتوجات لقطاع النسيج والملابس بقيمة 811ر3 مليار دينار.





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وأضاف المركز أن صادرات قطاع النسيج والملابس تحسنت على مستوى القيمة بنسبة 17ر12 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2023 في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 84ر2 بالمائة.



وزادات قيمة صادرات تونس من النسيج والملابس بعملة الأورو بنسبة 59ر9 بالمائة لتبلغ 527ر1 مليار أورو على الرغم من تراجع الكميات المصدرة بنسبة 42ر4 بالمائة.



وتقلصت قيمة واردات الملابس والنسيج باحتساب الأورو بنسبة 07ر5 بالمائة الى 143ر1 مليار أورو في وقت سجلت فيه الواردات تراجعا على مستوى الكميات الموردة بنسبة 72ر7 بالمائة.



و أشار المركز إلى أن صادرات الملابس سجلت ارتفاعا في قيمتها بالدينار، على أساس نصف سنوي، بنسبة 35ر14 بالمائة وبالأورو بنسبة 72ر11 بالمائة في حين زاد حجمها بنسبة 08ر0 بالمائة.



وارتفعت قيمة صاردات النسيج بالدينار، بدورها، على أساس نصف سنوي، بنسبة 30ر1 بالمائة في حين تراجعت بالأورو بنسبة 04ر1 بالمائة وتقلصت على مستوى الكميات بنسبة 75ر7 بالمائة.



وسجلت واردات الملابس زيادة بنسبة 59ر3 بالمائة بالدينار 21ر1بالمائة بالأورو في حين تقلصت الكميات الواردت إلى السوق التونسية بنسبة 81ر12 بالمائة.



وتقلصت قيمة منتوجات النسيج الموجهة إلى السوق التونسية، خلال النصف الأول من 2023 ، بنسبة08 ر4 بالمائة باحتساب الدينار وبنسبة 29ر6 بالمائة بالأورو وتراجعت الكميات بدورها بنسبة 51ر7 بالمائة.



وارتفعت واردات تونس من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين، على التوالي، بنسبة 55ر13 بالمائة و 23 بالمائة و 01ر2 بالمائة و51ر9 بالمائة وتراجعت الكميات الموردة على التوالي بنسبة 10ر2 بالمائة و 16ر4 بالمائة و 73ر25 بالمائة باستثناء زيادة كمية مع الصين بنسبة 85ر4 بالمائة.



وتراجعت قيمة الواردات مع تركيا ومصر وإسبانيا والبرتغال،على التوالي،ب41ر21 بالمائة و 36ر23 بالمائة و 01ر16 بالمائة و03ر0 بالمائة في حين تقلصت كميا على التوالي بنسبة 04ر27 بالمائة 49ر21 بالمائة 52ر26 بالمائة مقابل الزيادة مع البرتغال ب40ر2 بالمائة.





وكان المكلف بتسيير الإدارة العامّة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، صابر بن كيلاني توقع في تصريح له يوم 11 جويلية 2023 ، امكانية تجاوز صادرات قطاع النسيج والملابس في صورة استمرار نسقها الحالي، لأوّل مرّة عتبة 3 مليار أورو و10 مليار دينار خلال سنة 2023.





