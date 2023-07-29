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والي بنزرت: تشكيل فريق فني لتسريع اعمال إصلاح ومعالجة مخلفات حريق الجسر المتحرك

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 13:09 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تم في إطار المعالجة السريعة لمخلفات حريق الجسر المتحرك، الذي نشب الاربعاء الفارط، تشكيل فريق فني من خبراء الهندسة العسكرية ومصالح التجهيز وفنيي مؤسسة الفولاذ، وذلك بهدف إعادة تامين وظيفته التامة، وفق ما افاد به رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي.

وبين والي بنزرت، انه تم تسخير ووضع مختلف الاليات اللوجستية والبشرية المطلوبة من المصالح العمومية والخاصة، على ذمة الفريق الموسع، واكد الحرص على إعادة حركة الجسر الفنية إلى سالف نشاطها بعد ان تم تامين حركة مرور المترجلين وجميع انواع العربات فوقه.
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واضاف انه تم توفير تجهيزات جديدة على غرار اجهزة "مغيرات السرعة الكهربائية" التي ستعوض تلك التي احترقت، إلى جانب بقية الاجهزة التقنية والكهربائية، التي تم توفيرها من قبل مصالح مؤسسة الفولاذ، بما سيمكن من التقليص في مدة الاشغال النهائية، وأضاف ان هذه الحلول التقنية، سترافقها بقية الاشغال من قبل مكتب الدراسات المكلف بالتقييم والمتابعة وفض الاشكالات القائمة بصفة نهائية.

كما تتواصل اعمال التنظيف والازالة لمخلفات الحريق بتعاون مشترك بين مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية والتجهيز والحماية المدنية بتاطير امني، وذلك لتوفير سبل الانجاز السريع للحلول الفنية والتقنية لاعادة تامين رفع الجسر ووظيفيته .


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