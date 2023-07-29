التلفزة التونسية تنعى المخرج أبوبكر العش

‎ فقدت التلفزة التونسية مساء أمس الجمعة أحد روادها من جيل المؤسسين، المخرج المتقاعد أبو بكر العش بعد تعرضه لازمة صحية في الايام الماضية.



وجاء في نعي صادر عن مؤسسة التلفزة التونسية، أن الراحل بدأ مسيرته مع التلفزة في 15 اوت 1965 اي قبل البث الرسمي في 31 ماي 1966 الى ان تقاعد سنة 2002، وعايش تبعا لذلك ابرز مراحل البث التجريبي.





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وكانت اول مساهمة للفقيد في البث التجريبي منوعة او سهرة تلفزية في خطة مساعد للمخرج المرحوم الهادي بسباس في 19 اكتوبر 1965 وقد شكل الرجلان ثنائيا ناجحا في الاخراج وتواصل تعاملهما على هذه الشاكلة طيلة سنتين بعد التاسيس وانجزا عدة برامج منها الاسرة السعيدة الذي كان يتابعه جمهور كبير من المشاهدين ممن كانت لهم اجهزة تلفزة في تلك الفترة.



كما كان الراحل والمخرج الهادي بسباس مكلفين بإخراج الخطب التي كان يلقيها اسبوعيا الزعيم الحبيب بورقيبة من استوديو عشرة لفترة من الزمن.



واشتغل بوبكر العش مخرجا بعد تجربة المساعدة في الاخراج ببرنامج المنبر السياسي، ثم تلت ذلك برامج للاطفال واخرى تعليمية. وانتهت تجربته بالتلفزة التونسية لينتقل الى صفاقس مشرفا على وحدة الانتاج التلفزي.



وقام الفقيد خلال مسيرته الثرية في التلفزة وطيلة سنواتها السبع والثلاثين على تدريب عدد من التقنيين والمهندسين في مجالات اختصاصه ومنها الاخراج والتصوير والمونتاج فيلم.