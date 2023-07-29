قبلي: تواصل تنظيم المدارس الحقلية للتشخيص التشاركي للاشكاليات بالواحات ومعالجتها

تواصل مصالح الارشاد بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، تنظيم سلسلة من المدارس الحقلية التي تمثل منهجية جديدة في قطاع الواحات بالجنوب التونسي تعمل بصفة تشاركية مع الفلاحين على تشخيص الامراض والاشكاليات وتثمين الايجابيات بالمقاسم الفلاحية، وفق ما اكده منسق عمليات الارشاد بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مع وزارة الفلاحة ورئيس خلية الارشاد الفلاحي بسوق الاحد هشام بريك لصحفي "وات".



واوضح بريك، ان المدارس الحقلية التي يتم تنظيمها تباعا، تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وقد ركزت خلال الموسم الفلاحي الحالي على موضوعي المياه ومكافحة افة "عنكبوتة الغبار"، واشار الى ان خلية الارشاد الفلاحي بسوق الاحد قد انطلقت منذ شهر فيفري الفارط في تنظيم مدرسة حقلية حول عملية الاقتصاد في مياه الري وتثمين المياه الحارة، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الالماني "جي اي زاد"، لتتواصل هذه المدارس الحقلية خلال الشهر الجاري من قبل خلية الارشاد الفلاحي بدوز الشمالية حول موضوع تشخيص مرض "عنكبوتة الغبار" وطرق الوقاية ومقاومة هذه الافة





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واكد ان المدارس الحقلية تعتبر منهجية عمل تستعملها عديد الدول على غرار الهند والولايات المتحدة الامريكية وتايلندا، لمزيد تطوير القطاع الفلاحي، وقد توجهت تونس حديثا نحو هذه المنهجية عبر القيام بتكوين عدد هام من المرشدين الفلاحيين حول منهجية المدارس الحقلية والذين يسهرون على تنظيم هذه المدارس بالولايات والمناطق الراجعة لهم بالنظر بطرق تشاركية مع الفلاحين الذين ابدوا تفاعلا كبيرا مع هذه المنهجية.



وتعتمد هذه المنهجية على طرق تطبيقية في تشخيص الاشكاليات والعمل على معالجتها، مثلما هو الشان بالنسبة لطريقة التصرف مع افة "عنكبوتة الغبار" وهو ما مكن من الحد بصفة كبيرة من انتشار المرض بالواحات وعدم تسجيل اية بؤر للاصابة به على غرار السنوات الماضية