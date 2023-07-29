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بطولة الامم الافريقية للكرة الطائرة - مشاركة 18 منتخبا في الرجال بمصر و19 منتخبا في السيدات بالكاميرون

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ان بطولة الامم الافريقية للرجال المقرر اقامتها في مصر خلال الفترة من 1 الى 14 سبتمبر القادم ستشهد مشاركة 18 منتخبا.

ويتعلق الامر بمنتخبات تونس ومصر والجزائر والكونغو والكونغو الديمقراطية واثيوبيا وغانا وغينيا ورواندا ومالي والمغرب ونيجيريا وجنوب السودان وتنزانيا وزمبيا وكينيا والسنغال والكاميرون.

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اما بطولة الامم الافريقية للسيدات المقرر اقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 14 الى 25 أوت المقبل فستدور بمشاركة 19منتخبا هي تونس ومصر والجزائر وبوركينا فاسو والبورندي واوغندا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وغانا وليزوتو ورواندا ومالي والمغرب ونيجيريا وتنزانيا وزمبيا وكينيا والسنغال والكاميرون.



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