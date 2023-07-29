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نجم المتلوي يضم لاعب الوسط ياسين الكاسح

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 10:14 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن نجم المتلوي عن تعاقده مع لاعب وسط الميدان ياسين الكاسح لمدة موسم واحد.
ويواصل نجم المتلوي مساعيه من اجل تعزيز رصيده البشري استعدادا للموسم الرياضي المقبل تحت قيادة مدربه محمد علي معالج. وكان فريق المناجم تعاقد مع حارس المرمى حمزة بن شريفية لمدة موسمين.
يذكر ان عملية سحب روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستجرى يوم الثلاثاء القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالادارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى في موسمها الجديد 2023-2024 يوم 19 اوت القادم بنظام المجموعتين.


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