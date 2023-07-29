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سليانة: متساكنو سيدي عباس بمعتمدية بوعرادة يتذمرون من الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 10:13 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أعرب عدد من متساكني منطقة سيدي عباس التابعة لمعتمدية بوعرادة، عن تذمرهم من الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة، وتطالب أكثر من 60 عائلة بمنطقتي سيدي عباس والشرفة السلط المحلية والجهوية بتمكينها من الماء الصالح للشرب وبالتسريع في إستكمال مشروع التزود بالماء المعطل منذ سنوات.

وقال أحد المتساكنين، رايس الهمامي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء إن تواتر إنقطاع الماء الصالح للشرب في درجة حرارة قياسية، بات يؤرق الجميع بإعتبار أن المنطقة تعد ريفية في حين انهم يتزودون عن طريق المجمع المائي سيدي عباس/الشرفة، واضاف انهم يتكبدون أحيانا عناء التنقل على بعد حوالي 5 كيلومترات لملء أوعية بلاستكية أو إقتناء صهريج بسعر 60 دينارا، لا يكفي لاستهلاك 6 أيام، مشير الى انهم باتوا عاجزين حتى على الاستحمام في ظل غياب الموارد المائية

...

وأوضح عدد من ممثلي السلط المحلية في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" أن مشروع تزويد منطقة الشرفة/سيدي عباس (ببوعرادة)، بالماء الصالح للشرب يندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لفائدة 90 عائلة، معطل وهو في مرحلة عملية فسخ الصفقة على المستوى المركزي، وبلغت نسبة تقدم أشغال مد القنوات 100 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم أشغال بناء الخزان ومحطة الضخ 50 بالمائة

وتحتوي منطقتي سيدي عباس والشرفة على بئر تشرف عليها جمعية مائية بسعة تدفق 1 لتر في الثانية (تزود 65 عائلة بالتجمع السكني سيدي عباس و25 عائلة بالتجمع السكني الشرفة )، يتم استغلالها للإستعمال المنزلي ولسقي المواشي نظرا لعدم جودة المياه، وتم إدراج منطقتي الشرفة وسيدي عباس ضمن برنامج مقاومة العطش، وذلك بتزويدهم عن طريق صهاريج مياه تتعهد بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية


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