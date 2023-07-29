اليويفا: استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن يوفنتوس الإيطالي لن يشارك في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل بعد إيقافه لخرق قواعد ترخيص الأندية ولوائح اللعب المالي النظيف‭ ‬بينما غرم تشيلسي الإنقليزي عشرة ملايين يورو لتقديم بيانات مالية غير مكتملة.



وفتحت لجنة المراقبة المالية في اليويفا تحقيقا رسميا مع يوفنتوس في ديسمبر الماضي بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي لتسوية ضمن ثمانية أندية مع اليويفا عقب الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مالية.





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وقال اليويفا في بيان إنه "سيفرض مساهمة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي".

وأوضح "من هذا المبلغ ستكون عشرة ملايين يورو مشروطة ولن يتم تطبيقها الا إذا كانت بياناته السنوية للأعوام المالية 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة".



وقال يوفنتوس، الذي تأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء البطولة الإيطالية بالمركز السابع في الموسم الماضي، إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببراءته.

وقال جيانلوكا فيريرو رئيس يوفنتوس "نتمسك باقتناع بقانونية إجراءات النادي وبصحة حججنا لكننا قررنا عدم الطعن على الحكم".

وأضاف فيريرو أن عدم الطعن يتسق مع سياسة النادي التي طبقها خلال تسوية مع الاتحاد الإيطالي في ماي الماضي حين اختار دفع غرامة بقيمة 718 ألف يورو وقبول خصم عشر نقاط من رصيده.

وبدأت الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر لموسم 2023-2024 في وقت سابق هذا الشهر.

كما توصل اليويفا لتسوية مع تشيلسي بعد تقديم بيانات مالية غير مكتملة تتعلق "بانتقالات تاريخية" بين 2012 و2019 قبل استحواذ مجموعة بولي-كليرليك على النادي اللندني في 2022.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي بالمركز 12 في البطولة الإنقليزية الممتازة بعد مسيرة فوضوية وفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية في 2023-2024.