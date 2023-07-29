كأس الملك سلمان للأندية العربية: تعادل سلبي بين النصر والشباب السعوديين

تعادل النصر السعودي مع مواطنه الشباب بلا أهداف مساء الجمعة في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة كاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا بالسعودية.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وحرمت فيها تقنية الفيديو المساعد للحكم نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من هدف حينما كشفت تسلل اللاعب ببضع سنتميترات، ليحصل كل فريق على نقطة.

ولحساب المجموعة ذاتها، كان الزمالك المصري قد فاز على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.

وفي الجولة الثانية المقررة يوم الاثنين المقبل، يتبارى الاتحاد المنستيري مع النصر السعودي فيما يلاقي الزمالك المصري الشباب السعودي.



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