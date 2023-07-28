Babnet

تطاوين: رصد فلكي بالتيليسكوب للقمر وكوكب زحل هذه الليلة في إطار الدورة السادسة لليلة النجوم

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 22:55 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انطلقت يوم الجمعة، بفرع تطاوين لمدينة العلوم، فترة رصد القمر وكوكب زحل بالتيليسكوب، الى غاية منتصف هذه الليلة، بمناسبة تنظيم التظاهرة السنوية العلمية والترفيهية "ليلة النجوم" في دورتها السادسة، والمفتوحة أمام جميع فئات المجتمع.

وقد أعد فرع تطاوين مدينة العلوم لهذه المناسبة، برنامجا ثريا ومتنوعا أثثه الدكتور مبروك المنتصر بمداخلة علمية حول "التغييرات المناخية"، تلتها مداخلة علمية أخرى قدمها رئيس الفرع الخبير جمال الجريء حول "الشهب والنيازك" .

...

وقد تخللت هذه المداخلات العلمية عروض موسيقية متنوعة، أدتها "مجموعة مقام للموسيقى" بقيادة الاستاذ شفيق الجراية .كما تضمن برنامج التظاهرة تنظيم ورشات علمية ومسابقة في علم الفلك.

وقد كان الاقبال الجماهيري مكثفا من قبل مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين اعتبارا لما تتيحه هذه التظاهرة من إفادة وترفيه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270674


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 29 جويلية 2023 | 11 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:14
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet37°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
35°-27
36°-26
34°-26
35°-25
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*