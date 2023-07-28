تطاوين: رصد فلكي بالتيليسكوب للقمر وكوكب زحل هذه الليلة في إطار الدورة السادسة لليلة النجوم

انطلقت يوم الجمعة، بفرع تطاوين لمدينة العلوم، فترة رصد القمر وكوكب زحل بالتيليسكوب، الى غاية منتصف هذه الليلة، بمناسبة تنظيم التظاهرة السنوية العلمية والترفيهية "ليلة النجوم" في دورتها السادسة، والمفتوحة أمام جميع فئات المجتمع.



وقد أعد فرع تطاوين مدينة العلوم لهذه المناسبة، برنامجا ثريا ومتنوعا أثثه الدكتور مبروك المنتصر بمداخلة علمية حول "التغييرات المناخية"، تلتها مداخلة علمية أخرى قدمها رئيس الفرع الخبير جمال الجريء حول "الشهب والنيازك" .





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وقد تخللت هذه المداخلات العلمية عروض موسيقية متنوعة، أدتها "مجموعة مقام للموسيقى" بقيادة الاستاذ شفيق الجراية .كما تضمن برنامج التظاهرة تنظيم ورشات علمية ومسابقة في علم الفلك.



وقد كان الاقبال الجماهيري مكثفا من قبل مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين اعتبارا لما تتيحه هذه التظاهرة من إفادة وترفيه.

