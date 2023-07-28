جلسة عمل باشراف رئيسة الحكومة حول مشاريع الانتقال الطاقي

انعقدت اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خصّصت لمتابعة برنامج عمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فيما يتعلق بمشاريع الانتقال الطاقي.



وتم خلال جلسة العمل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عرض مذكرة حول تقدم برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية، ومدى تقدّم إنجاز مشاريع النجاعة والرصانة الطاقية، ومشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.





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كما تم التطرق إلى منظومات إنتاج الكهرباء وتوزيع المحروقات، والحرص على تزويد السوق بهذه المنتجات بالطريقة المثلى، خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك.



وأكّدت رئيسة الحكومة، ضرورة الإسراع بتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج في أقرب الآجال، خصوصا منها الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة.



كما دعت الى مزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لبلوغ الأهداف المرسومة، فيما يتعلق بالنجاعة والرصانة الطاقية، مؤكدة على ضرورة ضبط خطة عاجلة لتنفيذ مختلف العمليات المبرمجة والتي تستهدف القطاع العمومي.