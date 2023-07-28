المنستير: الفنّان محمّد الجبالي يشنف أسماع جمهور مهرجان المنستير الدولي

عاش جمهور مهرجان المنستير الدولي في سهرة الخامسة من هذا المهرجان (20جويلية -15 أوت 2023) التي أثثها الفنّان محمّد الجبالي، مراوحة بين كوكتال من الأغاني الطربية ومقاطع من عرضه المسرحي "على الصول"، وسجل هذا العرض تفاعلا لافتا من الجمهور.

وانطلق محمّد الجبالي بأداء أغنية "نظرة عينك قتالة" ثم واش السر اللي فيك"، و"على الله تعود" و"أنت اشكم" من كلماته وألحانه، و"جبار" لعبد الحليم حافظ، و"ست الحبايب" لعبد الوهاب، و"محلى جوك هكة نحبك" وهي آخر أغنية سجلها، و"أنت عمري" لأم كلثوم، و"يا معلمني الحب"، و"يزي من العزوبية"، و"مستني تنوري ليلي يا قمر" وتخلل ذلك مقاطع من "على الصول" التي لعب خلالها محمّد الجبالي بأسماء الصول لنقد وضعيات اجتماعية وغيرها من ذلك "سول فا" والتي تحيل في اللّغة العامية التونسية إلى "سُولفة"، و"فا دو " إلى "فدوا" أو "الشعب فد" باعتبار أنّ الجبالي ذكر كلمة الشعب إلى غير ذلك.

وفي تقييمه للعرض قال سامي الزهاني مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص ان العرض تميز بتنويعات ومختارات موسيقية راقت للجمهور.

وكانت لمحمّد الجبالي حوارات رائعة مع الجمهور خلال هذا العرض "فهو قيمة فنية ثابتة وله تجربة ثرية"، حسب الجامعي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة عماد مسعود.



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وأوضح الفنّان محمّد الجبالي خلال ندوة صحفية إثر العرض أنّه جمع في هذا العرض بين العرض الموسيقى والعرض المسرحي فقدم مقاطع من الكوميديا الموسيقية "على الصول" إذ أنّه كفنّان يريد أن "يجمع بين محمّد الجبالي المطرب والممثل" وأن يعمل التنشيط و"الشاو" على الركح وقد حرص أن يكون هناك توازن بين الغناء والمسرح.

وكان محمّد الجبالي تحدث خلال العرض إلى جمهوره عن تجربته في الكتابة والتلحين والتمثيل مشيرا إلى أنّ في رصيده ستة أعمال مسرحية وثلاثة مسلسلات إذاعية وأنّه قادر على التلحين والتمثيل وأنّ نسبة 70 في المائة من الأشياء التي آمن بها نجحت وجميعها تطلبت منه مجهودا كبيرا.