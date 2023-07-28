كاس الملك سلمان للاندية العربية: الاتحاد المنستيري ينهزم برباعية نظيفة امام الزمالك المصري

تكبد الاتحاد المنستيري مساء اليوم الجمعة هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة امام الزمالك المصري في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.



وشهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب الزمالك المصري الذي هز شباك الحارس البشير بن سعيد برباعية كاملة جاءت من اقدام سيف الجزيري (26) واحمد سيد زيزو (43) وسيد عبد الله نيمار (56 و 64).

وبدا فريق عاصمة الرباط بعيدا عن مستواه المعهود وفشل في خلق محاولات سانحة للتهديف.



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وسيلتقي النصر السعودي بمواطنه الشباب في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ذات المجموعة الثالثة.



ويواجه الاتحاد المنستيري في اطار الجولة الثانية المقررة يوم الاثنين القادم النصر السعودي انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب مدينة الملك فهد الرياضية.



