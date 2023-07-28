انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت في البحر قبل اسابيع (وزارة الدفاع)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأحد بأنه تم انتشال حطام طائرة مروحية سقطت قبل أسابيع في البحر.



وأوضحت أن الوحدات العائمة التابعة لجيش البحر عثرت نهاية الأسبوع على حطام الطائرة التابعة لجيش الطيران والتي سقطت يوم 7 جوان الماضي بالقرب من سواحل منطقة كاب سراط(ولاية بنزرت) وانتشاله من قاع البحر بالاعتماد على الوسائل الذاتية لجيش البحر.

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وأوضحت أن الوحدات العائمة التابعة لجيش البحر عثرت نهاية الأسبوع على حطام الطائرة التابعة لجيش الطيران والتي سقطت يوم 7 جوان الماضي بالقرب من سواحل منطقة كاب سراط(ولاية بنزرت) وانتشاله من قاع البحر بالاعتماد على الوسائل الذاتية لجيش البحر.

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وأضافت أنه تم تسخير فرق من الغواصين المختصين والمعدات المتطورة في مجال كشف الأعماق البحرية والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت مائية وطواقمها والمركبات المسيرة عن بعد والتي تعمل تحت سطح الماء، مشيرة إلى أن الغواصين والطواقم نجحوا في مرحلة أولى من تحديد موقع الحطام وانتشاله في مرحلة ثانية.

وسقطت الطائرة المروحية التابعة لجيش الطيران يوم 7 جوان الماضي وكانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط وتم انتشال جثث أفراد طاقمها الأربعة بعد العثور عليها بمحيط المنطقة المذكورة.