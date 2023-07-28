Babnet

رجة أرضية بقوة 3,2 درجة جنوب غرب تسكرايا من ولاية بنزرت

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 16:57 قراءة: 0 د, 19 ث
      
سجلت رجة أرضية بقوّة 3.2 درجة على سلم ريشتر، بعد ظهر الجمعة، على الساعة 14 و 10 دقائق بالتوقيت المحلي، وذلك على بعد 2.9 كم جنوب غرب تسكرايا من ولاية بنزرت، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وحدّدت التحاليل الأولية التي قامت بها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مركز الرجة بـ37.18 درجة خط عرض و بـ 9.53 درجة خط طول.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270647


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 جويلية 2023 | 10 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:32
16:14
12:33
05:21
03:39
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet40°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-25
38°-28
35°-28
35°-26
33°-25
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*