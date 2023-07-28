رجة أرضية بقوة 3,2 درجة جنوب غرب تسكرايا من ولاية بنزرت

سجلت رجة أرضية بقوّة 3.2 درجة على سلم ريشتر، بعد ظهر الجمعة، على الساعة 14 و 10 دقائق بالتوقيت المحلي، وذلك على بعد 2.9 كم جنوب غرب تسكرايا من ولاية بنزرت، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وحدّدت التحاليل الأولية التي قامت بها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مركز الرجة بـ37.18 درجة خط عرض و بـ 9.53 درجة خط طول.