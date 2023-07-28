ابراهيم بودربالة يؤكد ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنيّة

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة، ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى

المدنية.



وأبرز خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، أنه من المهم تقييم التجربة من حيث تأثيرها على أداء المحكمة العسكريّة ، وكذلك على اختصاص القضاء العسكري في خصوص الاهتمام بالجرائم العسكرية.



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