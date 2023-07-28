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كرة اليد: التلفزة التونسية تقتني حقوق بث مباريات البطولة الوطنية وكاس تونس

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 15:48 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اقتنت مؤسسة التلفزة التونسية حقوق بث مباريات البطولة الوطنية وكاس تونس لكرة اليد بموجب اتفاقية شراكة وتعاون مع الجامعة التونسية لكرة اليد.
وستتولى مؤسسة التلفزة التونسية بث مقابلتين في كل جولة وايضا مقابلات المنتخبات الوطنية التي تملك الجامعة حقوق بثها وذلك للمواسم الرياضية الثلاث القادمة 2023/2024 و 2024/2025 و2025/2026.
واوضحت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه سيتم ايضا بمقتضى هذه الاتفاقية تسوية مستحقات الجامعة التونسية لكرة اليد لدى مؤسسة التلفزة التونسية وغلق هذا الملف بصفة نهائية.


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