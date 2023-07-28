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تونس تسحب 31 مبيدا ودواء لمقاومة الفطريات في القطاع الفلاحي من السوق في ظل تأكد مخاطرها الصحية

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 13:37 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سحبت تونس31 منتجا من المبيدات والأدوية المقاومة للفطريات الزراعية من السوق وقامت بتحديد استعمال 6 مواد فعالة وذلك لتأكد شدة خطورة هذه المبيدات ومنعها من قبل عدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة، أن هذه القائمة التي أفصحت عنها يوم 13 جويلية 2023 ، تندرج في إطار مراجعة المواد الفعالة للمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.

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وأشارت بيانات تضمنها تقرير لجمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة ، نشرت في 12 ماي 2023، إلى أن تونس لاتزال تورد 33 نوعا من المبيدات ، رغم منع استخدامها بأوروبا منذ 2020 .

وورّدت تونس زهاء 5ر240 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة أو التي فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي، سنة 2018، منها 35 الف كغ من "السياناميد" وفق تقرير " بابليك آيز " ومنظمة "غرين بيس" السلام الأخضر - المملكة المتحدة.





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