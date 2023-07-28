Babnet

كأس الملك سلمان للأندية العربية : نادي النصر السعودي يضم ساديو ماني

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 12:46 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وضع مسؤولو نادي النصر السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني ضمن قائمة الفريق لخوض منافسات البطولة العربية للأندية, التي انطلقت أمس الخميس تحسبا للتعاقد معه رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

واكدت جريدة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي النصر وضعت اسم ساديو ماني ضمن قائمة الفريق التي تضم 35 لاعبا لخوض البطولة العربية للأندية
"تحسبا للتعاقد مع السنغالي ومشاركته مع الفريق".
...


واقترب نادي النصر السعودي من التوقيع مع السنغالي ساديو ماني بعقد لمدة 3 سنوات بحسب عدة تقارير صحفية.
ويتبقى على إتمام نادي النصر السعودي لصفقة "ساديو ماني" أمر وحيد وهو اتفاق السنغالي مع ناديه بايرن ميونخ على مستحقاته المالية المتأخرة بقيمة 5 ملايين دولار.
وتجدر الاشارة ان نادي النصر السعودي سيبدأ مشواره في البطولة العربية للأندية بمواجهة الشباب مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
ويتواجد نادي النصر في المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية بجوار الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270635


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 جويلية 2023 | 10 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:32
16:15
12:33
05:21
03:39
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet38°
37° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-25
38°-28
35°-28
35°-26
33°-25
  • Avoirs en devises
    23242,8

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   950,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*