كأس الملك سلمان للأندية العربية : نادي النصر السعودي يضم ساديو ماني

وضع مسؤولو نادي النصر السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني ضمن قائمة الفريق لخوض منافسات البطولة العربية للأندية, التي انطلقت أمس الخميس تحسبا للتعاقد معه رسميا في الأيام القليلة المقبلة.



واكدت جريدة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي النصر وضعت اسم ساديو ماني ضمن قائمة الفريق التي تضم 35 لاعبا لخوض البطولة العربية للأندية

"تحسبا للتعاقد مع السنغالي ومشاركته مع الفريق".



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واقترب نادي النصر السعودي من التوقيع مع السنغالي ساديو ماني بعقد لمدة 3 سنوات بحسب عدة تقارير صحفية.

ويتبقى على إتمام نادي النصر السعودي لصفقة "ساديو ماني" أمر وحيد وهو اتفاق السنغالي مع ناديه بايرن ميونخ على مستحقاته المالية المتأخرة بقيمة 5 ملايين دولار.

وتجدر الاشارة ان نادي النصر السعودي سيبدأ مشواره في البطولة العربية للأندية بمواجهة الشباب مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

ويتواجد نادي النصر في المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية بجوار الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري.