لمحكمة الرياضية الدولية تعلن عدم اختصاصها في طعن الهلال الشابي ..

افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (تاس) اعلنت عدم اختصاصها في موضوع الطعن الذي تقدم به فريق الهلال الرياضي الشابي مطالبا بإرجاعه للرابطة المحترفة الأولى مع تحميل الهلال الرياضي الشابي كل مصاريف التحكيم الرياضي على أن يقع إعلامها بالمبلغ لاحقا و مع إلزام الهلال الرياضي الشابي بتحويل مبلغ 5 آلاف فرنك سويسري للجامعة .



وكان هلال الشابة رفع دعوى ضد الجامعة التونسية لكرة القدم على خلفيّة التسبّب في إسقاط الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية.





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وقالت الجامعة في بلاغ لها اليوم ان محكمة التحكيم الرياضي ال"تاس" استجابت لدفوعات الجامعة حيث كان الدفع الأساسي للجامعي هو عدم اختصاص ال"تاس " في هذا الملف لاعتبارات متعددة أهمها "عدم وجود قرار صادر عن المكتب الجامعي قابل للطعن فيه أمام التاس وعدم وجود قرار صادر عن مكتب الرابطة المحترفة للطعن فيه له علاقة بهذا الموضوع ، وانه إن وجد فوجب على الطاعن إنهاء درجات التقاضي التي تسبق الطعن أمام التاس وبالتالي وجوب المرور باللجنة الوطنية للاستئناف".



وافادت الجامعة انها " فندت أمام التاس كل دفوعات الهلال الرياضي الشابي و كل ما تقدم به الشهود الذين استعان بهم فريق الهلال الرياضي الشابي وذلك خلال ردها الكتابي وأثناء المرافعة ".



ومن جهتها افادت هيئة الهلال الرياضي الشابي ان المحكمة الرياضية الدولية اقرت في قرارها الصادر صباح اليوم بعدم إختصاصها الحكمي للنظر في الدعوى التي رفعتها إدارة هلال الشابة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم على خلفيّة التسبّب في إسقاط الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية.

واضاف النادي في بلاغه اليوم "انه سيُعيد نشر نفس القضية أمام الهيئة الدولية المختصة، وذلك في إنتظار مآلات القضيّة الأهمّ التي تم نشرها منذ فترة أمام هيئة التحكيم الدولية "