الكشافة التونسية تشارك في " الجمبوري" العالمي بكوريا الجنوبية

وصلت بعثة الكشافة التونسية اليوم الى العاصمة الكورية سيول استعدادا للمشاركة في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين بكوريا الجنوبية.وضم الوفد التونسي 75 كشافا.

ويتكون الوفد من قيادة البعثة وفريق الخدمات الدولي والمتكون من 31 مشارك.

ويذكر ان حوالي 45000 مشاركا من 152 دولة يشاركون في الجامبوري (ملتقى) .

ويتضمن برنامج الملتقى عددا كبيرا من الورشات ومعرضا ويعتبر فرصة هامة لتبادل الثقافات والخبرات.



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وتجدر الإشارة ان ال"جامبوري" ينتظم حتى 12 اوت المقبل بكوريا الجنوبية