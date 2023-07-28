القصرين: رفع 5 مخالفات إقتصادية في قطاع المخابز

رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، أمس الخميس، 5 مخالفات اقتصادية في إطار مراقبة ومتابعة مدى التزام أصحاب المخابز بتصنيع الخبز المدعم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.



وذكر ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المخالفات المرفوعة تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والانقاص في الميزان (3 مخالفات) ، والاخلال بتراتيب الدعم (مخالفة واحدة)، و الإمتناع عن البيع (مخالفة واحدة) ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عقوبة إدارية ضد مخبزة مصنفة، بالمنع من التزود من الفرينة الرفيعة ومن السميد.





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يشار الى أن جل مخابز الجهة لا تزال إلى اليوم تشهد طوابيرا طويلة من المواطنين للتزود بعدد محدود من الخبز، رغم تأكيد مصالح التجارة بتزودهم بحصصهم من مادتي الفرينة والسميد .