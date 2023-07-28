Babnet

القصرين: رفع 5 مخالفات إقتصادية في قطاع المخابز

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، أمس الخميس، 5 مخالفات اقتصادية في إطار مراقبة ومتابعة مدى التزام أصحاب المخابز بتصنيع الخبز المدعم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.

وذكر ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المخالفات المرفوعة تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والانقاص في الميزان (3 مخالفات) ، والاخلال بتراتيب الدعم (مخالفة واحدة)، و الإمتناع عن البيع (مخالفة واحدة) ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عقوبة إدارية ضد مخبزة مصنفة، بالمنع من التزود من الفرينة الرفيعة ومن السميد.

...

يشار الى أن جل مخابز الجهة لا تزال إلى اليوم تشهد طوابيرا طويلة من المواطنين للتزود بعدد محدود من الخبز، رغم تأكيد مصالح التجارة بتزودهم بحصصهم من مادتي الفرينة والسميد .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270628


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 جويلية 2023 | 10 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:32
16:15
12:33
05:21
03:39
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet39°
37° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-25
38°-28
35°-28
35°-26
33°-25
  • Avoirs en devises
    23242,8

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   950,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*