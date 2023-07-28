تكثيف عمليات مراقبة نقاط المياه بصحراء رجيم معتوق في ظل ارتفاع درجات الحرارة

كثفت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي من عمليات مراقبة نقاط المياه المخصصة لري القطعان بصحراء رجيم معتوق، وانجاز تدخلات الصيانة التي تتطلبها في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقبال المربين والرعاة المتزايد على توفير الماء لقطعانهم.



واوضح رئيس خلية الارشاد الفلاحي برجيم معتوق الهادي بن مبارك لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء ان عمليات مراقبة نقاط المياه والمشارب الصحراوية، تتم بصفة دورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واشار الى وجود 8 نقاط متقدمة بالمناطق الرعوية، اغلبها مجهزة بالمضلات لحماية الرعاة والقطعان من حرارة الشمس وبالطاقة الشمسية او المحركات المخصصة لضخ المياه من هذه الابار على غرار بئر صحراوي وبئر العتروس وبئر الحاج مرزوق وبئر رجيم القرية اضافة الى عين رزق وعين مبروك وعين الحجيلة





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واكد بن مبارك انه في ظل ارتفاع درجات الحرارة المسجلة خلال الايام الاخيرة، تتكثف عمليات المراقبة من اجل ضمان سرعة التدخل لاصلاح بعض الاعطاب التي تطرا على بعض الابار، وذلك بالتنسيق مع وحدات الصيانة بدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حيث يتم احيانا استبدال مضخات او صيانة الواح شمسية لبعض الابار، مع تركيز محرك يعمل بالبنزين لضمان استمرارية دفق مياه البئر اثناء عملية التدخل قصد حماية القطيع وخاصة قطعان الابل من العطش



وفي ذات الاطار، اشار المصدر ذاته الى ان نقاط المياه الموزعة بصحراء رجيم معتوق، تعتبر حياتية سواء للانسان او الحيوان، مؤكدا ان عمليات المراقبة الدورية لهذه النقاط تتكثف بداية من شهر جوان لتامين توفير المياه في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة واقبالا اكبر من قبل الرعاة والمربين على ري قطعانهم.