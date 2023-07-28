أولمبيك ليون يمدد عقد الدولي التونسي شيم الجبالي الى عام 2027

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن تمديد عقد اللاعب الدولي التونسي شيم الجبالي الى عام 2027.

يذكر أنّ اللاعب شيم الجبالي صاحب الـ 19 عاما يشغل خطة متوسط ميدان،وقد شارك مؤخرا مع المنتخب التونسي للأواسط في كأس العالم لأقل من 20 سنة، والتي دارت بالأرجنتين من 20 ماي الى 11 جوان الماضي.



يشار الى أنّ أولمبيك ليون كان أخفق في ضمان مشاركة في احدى المسابقات الأووربية الثلاثة (رابطة الأبطال، كأس الاتحاد الأوربي، المؤتمر الأوروبي) بعدما أنهى مشواره في البطولة الفرنسية لموسم 2022 - 2023 في المركز السابع بـرصيد 62 نقطة.