كأس العالم للسيدات 2023.. تعادل منتخبي الأرجنتين وجنوب افريقيا (2-2)

تعادل المنتخبان الأرجنتيني والجنوب افريقي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب فوريسث بار، بمدينة دوندين، بنيوزيلاندا، في اطارالجولة الثانية، من منافسات المجموعة السابعة، لكأس العالم للسيدات 2023.



وسجل المنتخب الجنوب افريقي الهدف الأول عن طريق ليندا موتلهالو (د30)، ثم عزز تقدمه بواسطة ثيمبي كجاتلانا (د66)، قبل أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة في نتيجة اللقاء عبر كل من صوفي براون (د74)، ورومينا نونيز (د79).





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وعقب هذا التعادل بات المنتخبان الأرجنتيني والجنوب افريقي يتذيلان ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، خلف المنتخبان السويدي والايطالي (3 نقاط)، اللذان يلتقيان غدا السبت برسم الجولة ذاتها.



ويواجه المنتخب الأرجنتيني في مباراته المقبلة نظيره السويدي، فيما يلتقي المنتخب الجنوب افريقي مع نظيره الايطالي.

