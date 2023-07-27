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كريم بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز أمام الترجي في البطولة العربية

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 22:09 قراءة: 0 د, 46 ث
      
خسر الترجي الرياضي امام اتحاد جدة السعودي 1-2 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس بملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى لكاس الملك سلمان للاندية العربية الكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل عن طريق اسامة بوقرة في الدقيقة 25 قبل ان يدرك اتحاد جدة التعادل بواسطة المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 35. وحسم الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثا لاتحاد جدة نتيجة المباراة لفائدة فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55.

...

وفي اطار المجموعة ذاتها، كان النادي الصفاقسي قد انهزم بدوره امام الشرطة العراقي بهدف دون رد حمل توقيع علاء الزهراء في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

ولحساب الجولة الثانية المقررة يوم الاحد المقبل، يلاقي الترجي الرياضي على الساعة الرابعة بعد الظهر الشرطة العراقي في حين يتبارى النادي الصفاقسي مع اتحاد جدة على الساعة الثامنة ليلا.



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