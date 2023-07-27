رئيس الدولة يعزي خلال مكالمة هاتفية نظيره الإماراتي في وفاه ممثل حاكم أبوظبي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، قدّم له فيها، بإسمه الخاص وبإسم الشعب التونسي، التعازي على إثر وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.



ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

