كاس الملك سلمان للاندية العربية - اهلي طرابلس الليبي يفتك التعادل من الهلال السعودي

تمكن اهلي طرابلس الليبي مساء اليوم الخميس من افتكاك التعادل امام الهلال السعودي صفر-صفر بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة ابها السعودية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم لتي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

وكانت مباراة السد القطري والوداد المغربي التي دارت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس في اطار ذات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية قد انتهت بالتعادل السلبي.

وستجمع الجولة الثانية للمجموعة المقررة يوم الاحد القادم الوداد المغربي باهلي طرابلس الليبي (س 14) والهلال السعودي بالسد القطري (س 20).





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