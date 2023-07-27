Babnet

كاس الملك سلمان للاندية العربية - اهلي طرابلس الليبي يفتك التعادل من الهلال السعودي

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 20:51 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكن اهلي طرابلس الليبي مساء اليوم الخميس من افتكاك التعادل امام الهلال السعودي صفر-صفر بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة ابها السعودية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم لتي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.
وكانت مباراة السد القطري والوداد المغربي التي دارت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس في اطار ذات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية قد انتهت بالتعادل السلبي.
وستجمع الجولة الثانية للمجموعة المقررة يوم الاحد القادم الوداد المغربي باهلي طرابلس الليبي (س 14) والهلال السعودي بالسد القطري (س 20).

...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270603


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 27 جويلية 2023 | 9 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:33
16:14
12:33
05:21
03:37
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
42°-25
39°-26
39°-26
36°-25
  • Avoirs en devises
    23242,8

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   950,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*