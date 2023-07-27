وزارة الداخلية تؤكد رفضها لما يتداول من "افتراءات ومزاعم" بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء (بيان)

عبرت وزارة الداخلية، عن رفضها "للمزاعم والإفتراءات" التي تم تداولها بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام، (دون ذكرها) بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.



وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، أن تلك المغالطات من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين، وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الجهات لملف الهجرة غير النظامية لأهداف سياسويّة خاسرة، وهو ما يقتضي منها إنارة الرّأي العام الوطني والدّولي.

كما شددت على واجبها في حماية حدود البلاد وعدم مسؤوليّتها على الأفارقة المُتواجدين خارج الحدود.



...





وأكدت الوزارة في بيانها، ان تونس دولة وشعبا لا يتوانون عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانيّة الكاملة بالمهاجرين الأفارقة، وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي، أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليميّة التونسيّة إلى حين بلوغهم مرفأً آمنا.

